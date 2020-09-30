Sudan'da Başbakan Hamduk ve hükümet karşıtı protesto

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü. Göstericiler, hükümet binası yakınındaki caddelerde toplanarak yolsuzluk karşıtı ifadelerin bulunduğu pankartlar taşıdı. Ana caddeleri kapatan göstericiler, ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Abdullah Hamduk ve hükümetinin istifasını talep etti. Güvenlik güçleri ise protestocuları dağıtmak için göz yaşatıcı gazı ile müdahalede bulundu.

Öte yandan Başbakan Hamduk, ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarda 2019 yılında eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in askeri müdahaleyle devrilmesinin ardından geçiş döneminin ilk hükümetini kurmuştu.

Muhammed Rabah

