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Sudan'da bilanço ağırlaşıyor: 60 ölü

Sudan'da bilanço ağırlaşıyor: 60 ölü
Sudan'da bilanço ağırlaşıyor: 60 ölü

Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölü sayısı 60’a yükseldi.

Sudan’da bilanço ağırlaşıyor: 60 ölü - Tıkla İzle

Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum'da bulunan genelkurmay başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren darbe karşıtlarına sert şekilde müdahalede bulunmaya devam ediyor. Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını

kaybedenlerin sayısının 60'a ulaştığını açıkladı.
Sudan, Nisan ayında darbe ile görevden alınan Ömer El Beşir'den bu yana Askeri Geçiş Konseyi tarafından yönetiliyor. Eylemciler, Nisan ayında gerçekleştirilen darbenin ardından görev gelen Askeri Geçiş Hükümetinin yerine sivil bir yönetim istiyor.

Neler olmuştu?

19 Mayıs 2018'de yakıt ve ekmek fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek isteyen binlerce Sudanlı sokaklara döküldü. 20 Aralık'ta eylemciler başkent Hartum'da hükümet karşıtı eylemlerine başlayarak bölgede “özgürlük, barış, adalet” sloganları yükseltti. Eylemcilerin aralıksız sürmesi üzerine dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 22 Şubat 2019'da olağanüstü hal ilan etti ve hükümeti feshetti. 24 Şubat'ta güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmasına rağmen eylemler devam etti. Eylemlerin şiddetini arttırması üzerine aktivistler 6 Nisan'da genelkurmay başkanlığı önünde oturma eylemine başladı ve Beşir istifa edene kadar eylemlerin süreceğini dile getirdi. 11 Nisan'da Ömer El Beşir ordu tarafından görevden alındı.

Beşir'in istifasını talep eden eylemciler protestolarına son vermeyerek, sivil yönetim talebi ile gösterine devam etti. 17 Nisan'da Beşir'in Hartum'da hapishaneye alındığı açıklandı, 20 Nisan'da ise askeri yöneticiler ile sivil temsilciler arasında müzakereler başladı. 13 Mayıs'ta ise devam eden eylemlere yönelik müdahalede 6 kişi hayatını kaybetmesinin ardından, 14 Mayıs'ta askeri ve sivil temsilciler 3 yıllık bir geçiş sürecinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. 16 Mayıs'ta ise görüşmeler ertelendi.  

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