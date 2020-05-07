İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sudan'da iki kabile çatıştı: 30 ölü

Sudan'da iki kabile çatıştı: 30 ölü
Sudan'da iki kabile çatıştı: 30 ölü

Sudan'ın Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmada 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde Al-Falata ve Rizeigat kabileleri arasında çatışma çıktı. Çatışma, Darfur'un güneyindeki Khor Shamam ve Mariya bölgelerinde yaşandı. Çiftlik hayvanlarının çalınması nedeniyle meydana gelen çatışma sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye askeri birliklerin sevk edildiği öğrenildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, olaylarda hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, "Bu olayların tekrarlanmaması için yasayı sıkı bir şekilde uygulamak ve devletin prestijini korumak için talimat verdim" dedi.

Hamad Alnajjar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.