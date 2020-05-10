İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sudan'da kabileler çatıştı: 3 ölü, 79 yaralı

Sudan'da kabileler çatıştı: 3 ölü, 79 yaralı
Sudan'da kabileler çatıştı: 3 ölü, 79 yaralı

Sudan’da iki kabile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi yaralandı.

Sudan'nın Kızıl Deniz eyaletinde bulunan Port Sudan kentinde Bani Amer ve Al-Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Kassala eyaleti Valisi Mahmoud Batiker, olaya ilişkin yaptığı açıklamada olayların Perşembe gününden itibaren başladığını ve birçok evin yakıldığını aktardı. Vali, olayların kontrol altına alınması için çok sayıda polisin kente gönderildiğini ifade ederken, iki kabileden toplam 59 kişinin tutuklandığını duyurdu. Batiker, iki kabile arasında yaşanan çatışmaların neden çıktığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.

Öte yandan 2019 yılında Bani Amer ve Al-Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi ise yaralanmıştı.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.