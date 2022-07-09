Sudan'da Müslümanlar bayram namazında bir araya geldi

Kurban Bayramı dünya genelinde coşkuyla kutlanıyor. Sudan'da da ekonomik zorluklara rağmen geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen vatandaşlar bayram hazırlıklarına günler öncesinden başladı.

Bu sabah bir araya gelen yüzlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. Bayram telaşına günler öncesinden başladıklarını belirten Sarah Hassan, Sudan'da bayramın kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Çocuklara bayramlık kıyafetler alındığını ve basit de olsa bundan çok mutlu olduklarını ifade eden Hassan ayrıca, aile bireyleriyle bir araya geldiklerini de aktardı. Aileler arasındaki dayanışmanın güçlü olduğunu belirten Ahmed Othman ise, bayram vesilesiyle birbirlerini ziyaret etme şansı bulduklarını söyledi.

Herkesle selamlaşmanın ve bayramlaşmanın önemine değinen Othman, bayramda tanıdık veya tanımadık herkese kapılarının açık olduğunu da ifade etti.

Kurban pazarı görevlisi Haitham Mahmoud ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle çoğu kişinin kurbanlık alamadığını belirtti.

Mohammad Abu Omrain

