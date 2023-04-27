Sudan'da ordunun ardından RSF de 72 saatlik ateşkesi kabul etti

Sudan'da ordunun ardından Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) de 25 Nisan gece yarısından bu yana devam eden ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti. Suudi Arabistan ve ABD, taraflarla mevcut ateşkesin uzatılması için girişimde bulunmuştu. Ateşkes, taraflar arasındaki çatışmaları tamamen durdurmasa da binlerce kişinin güvenli bölgelere kaçmasına ve tahliye edilmesine yardımcı olmuştu.

Sudan'da can kaybı 500'ü aştı

Sudan Sağlık Bakanlığına göre, ülkede devam eden çatışmalarda can kaybı 512'ye, yaralı sayısı ise 4 bin 193'e ulaştı. Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.