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Sudan'da sel felaketi: 46 ölü

Sudan'da sel felaketi: 46 ölü
Sudan'da sel felaketi: 46 ölü

Sudan’da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle 46 sivil hayatını kaybetti.

Sudan’da sel felaketi: 46 ölü - Tıkla İzle

Sudan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde son iki haftada 46 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdulcebbar, açıklamasında selin 18 eyaletin 16'sını etkilediğini belirterek, “Sel felaketinde şu ana kadar 9 bin 260 ev zarar gördü. Bunlardan 595'i tamamen yıkıldı, 3 binden fazlası da kısmen hasar gördü” ifadelerini kullandı.

Abdulcebbar, 46 kişinin evlerin çökmesiyle sel sularında boğularak veya çukura düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi. Öte yandan geçen yıl yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi hayatını kaybetmişti.  

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