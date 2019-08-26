İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sudan'da sel felaketi: 62 ölü

Sudan'da sel felaketi: 62 ölü
Sudan'da sel felaketi: 62 ölü

Sudan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan’da sel felaketi: 62 ölü - Tıkla İzle

Sudan'da Temmuz ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, en az 3 bin 636 hayvanın telef olduğunu ve 150 kamu kurumunun da hasar gördüğünü belirtti. Sel felaketinin en çok zarar verdiği bölge Beyaz Nil eyaleti olurken, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin selden etkilendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, ülkede sel nedeniyle 37 bin ev hasar gördü. Şiddetli yağışların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.