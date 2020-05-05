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Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş ambulans uçakla yurda getirildi

Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş ambulans uçakla yurda getirildi
Sudan'daki Covid-19'lu vatandaş ambulans uçakla yurda getirildi

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Sudan’ın başkenti Hartum’da Covid-19’a yakalanan 56 yaşındaki Türk vatandaşı Muhammed Hanifi Aydın’ı ambulans uçakla İstanbul’a getirdi.

Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Sudan'da bulunan bir Türk vatandaşının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans uçak, başkent Hartum'da Alsaaha Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Türk vatandaşı 56 yaşındaki Muhammed Hanifi Aydın'ı, tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Tedavisine İstanbul'da devam edecek

Saat 20.15'de Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü ambulanstaki sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak uçaktan ambulansa nakledilen Aydın daha sonra, tedavisinin devam edeceği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Sağlık Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde de dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmişti.

Vedat Bayraktar - Ferhat Yasak
 

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