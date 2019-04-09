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Sudan'daki eylemlerde 2 kişi daha öldü

Sudan'daki eylemlerde 2 kişi daha öldü
Sudan'daki eylemlerde 2 kişi daha öldü

Binlerce Sudanlının, Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını isteyen dünkü eylemlerinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifasını isteyen binlerce eylemci, protesto gösterilerini sürdürüyor. İki gündür başkent Hartum'da şiddetini arttıran eylemlerde binlerce Sudanlı, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in istifasını isteyen protestolarını sürdürüyor. Polisin ses bombası ve biber gazıyla müdahale ettiği dünkü eylemlerde bir asker ve bir eylemci hayatını kaybetti.

Binlerce eylemci, Cumartesi gününden bu yana Devlet Başkanı El Beşir'in ikametgahı ve Savunma Bakanlığını da içeren bulunduğu ordu kompleksi önünde eylemlerini sürdürüyordu. Sudan'da hükümetin 19 Aralık'ta ekmek fiyatlarına üç kat zam kararı almasının ardından başlayan protestolar kısa süre içerisinde ülke geneline yayılmış ve iktidar karşıtı protestolara dönüşmüştü. Uluslararası Af Örgütü, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını 52 olarak açıkladı.  

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