Sudan'daki protestolarda can kaybı 62'ye yükseldi

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Başta başkent Hartum olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen protestolarda, güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün 1 göstericinin boynuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz sene ekimden bu yana gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini aktarıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada ise, Sudanlı askeri liderler, siyasi partiler ve diğer grupların askeri müdahalenin yol açtığı krizi sona erdirmeyi amaçlayan tartışmalara katılmaya davet edileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu.