Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 134'e yükseldi

Sudan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada sel felaketinde şu ana kadar 134 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ulusal Sivil Savunma Konseyi ise, geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felatinde 120 kişinin yaralandığını bildirildi.

OHAL ilan edilmişti

Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos'ta seller nedeniyle Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde OHAL ilan etmişti.

Sudan'da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanır. Sudan'da 2020'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.