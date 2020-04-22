İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sudan'dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

Sudan'dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi
Sudan'dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sudan’dan Türkiye’ye getirilen 180 Türk vatandaşı, Kütahya’daki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 180 Türk vatandaşı, Sudan Hava Yolları'na ait uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya şehir merkezine taşındı. Vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce karşılanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.