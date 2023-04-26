Sudan'dan ilk tahliye uçuşu yapıldı

Sudan'da devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi yapılmaya başlandı. Önceki gün sabah saatlerinde otobüslerle Sudan'dan Etiyopya'ya getirilen Türk vatandaşları bu gece saatlerinde Türkiye'ye ulaştı. Dışişleri Bakanlığının kiraladığı özel uçakla 167 Türk vatandaşı saat 01.00'de Etiyopya'dan İstanbul'a geldi. Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını havalimanı yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

“Allah devletimizden razı olsun”

Tahliye edilmeleri için destek veren tüm yetkililere teşekkür eden Akgün, “Allah devletimizden razı olsun. Bizi Sudan'dan kurtardı. Şartlar ağırdı. Bütün ülkeler aynı anda insanlarını çıkarmak istiyordu. Ülkemizden Allah razı olsun. Bize elinden geleni yaptı. Şu anda Türkiye'ye ilk kafile olarak geldik. Çok memnunuz. Türk Büyükelçiliğine çok teşekkür ediyoruz. Bazı sıkıntılar yaşandı ama olabilecek sıkıntılardı. Teşekkür ediyoruz bütün yetkililere. Türkiye'ye dönen ilk kafileyiz. Çok mutluyuz. Türkiye, Sudan, Etiyopya Türk büyükelçiliklerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Tahliye sürecini anlatan Akgün, "12 saatte Etiyopya sınırına vardık. Oradaki işlemlerle birlikte 4 saat daha kaldık. Kara yolu ile 4 saat daha devam ettik. Askeri bir birlikte konakladık. Akşam 6'yı geçtiği için ileri gitmemize izin vermedi. Sabah 9'a kadar orada tuttular. Çay, kahve, su ve yiyecek ikram ettiler. Oradan en yakın havalimanına naklettiler. Buradan da uçakla Addis Ababa Havalimanı'na geldik. Oradan da uçakla Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Sudan'da çatışmaların devam ettiğini belirten Akgün, "Sokak savaşları devam ediyor. Allah Sudanlıların yardımcısı olsun. Sudanlı kardeşlerimiz iyi insanlar. Sudan güzel bir ülke. İnşallah düzelir ve biz de geri döneriz." dedi.

“Savaşın içinden çıktık ”

Tahliye edilen vatandaşlardan Mehmet Kazan ise şunları söyledi, "Hartum'dan savaştan geliyoruz. Bize yardımcı olan büyükelçilerimize, herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumburbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Sağ salim geldik. Zor günlerdi. Savaşın içinden çıktık. Çok şükür diyoruz. Evlerde kalarak korunduk. Çok zor günlerdi savaşı gerçekten yaşadık. Tahliye sürecimiz biraz zorluydu ama çok şükür iyi geçti. Hartum'da büyükelçimiz gerektiğinden fazla yardımcı oldu. Oradan bizi bir an önce tahliye etti. Etiyopya sınırda da büyükelçimiz bize otobüsler ayarladı. Addis Ababa'dan İstanbul'a geldik." dedi.

Evlerinde yedi gün sıkıntı çektiklerini söyleyen Şükrü Tapan, “Öncelikle, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' çok önemli bir cümle, bunun kıymetini yüz sene sonra da olsa anlıyoruz. Memleketimize sahip çıkacağız ki aynı Sudan gibi karışmasın. Bunun için diyorum ki Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Olayların başlayacağı zaten bir aydır konuşuluyordu. Yıllardır da konuşuluyor. Fakat son on günde çok şiddetlendi. Evlerimizde yedi gün sıkıntı çektik. Bizim için en büyük endişe geride kalan birçok insan var. Biz ilk kafileyiz. Bizim gibi orada en az on kafile var, onların buraya gelmesi bizim en büyük endişemiz. Şu anda bizim sevinmeye bile hakkımız yok diyebilirim.” şeklinde konuştu.

Tuncer Cengiz - Veysel Ensar Gökçegözog



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