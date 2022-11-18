İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen gemi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu

Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen gemi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu
Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen gemi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu

Sudan'dan İstanbul'a seyir halinde olan 186 metre boyundaki dökme yük gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Gemi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal demir sahasına demirletildi.

Sudan’dan İstanbul’a ilerleyen gemi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu - Tıkla İzle

Sudan'dan İstanbul'a seyir halinde olan 186 metre boyundaki, boş vaziyette olan dökme yük gemisi, bugün saat 02.35 sıralarında Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Karaya oturan Charles isimli gemi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine sevk edildi. Gemi olduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal demir sahasına demirletildi.

Cem Güney Kılıç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.