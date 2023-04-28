Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Dışişleri Bakanlığı, Milli Davunma Bakanlığı ve Sudan Büyükelçiliği'nin koordinesinde 170 kişiden oluşan kafile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M askeri uçağıyla İstanbul'a getirildi. Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını havalimanı yetkilileri karşıladı. Askeri uçakla havalimanına inen yurttaşlar, pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle terminalden ayrıldı. 167, 301 ve 203 kişiden oluşan üç kafile kiralanan uçakla önceki günlerde İstanbul'a getirilmişti.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi - Lokman Sarıkurt

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