Sudan'dan tahliyeler sürüyor: 101 kişi daha Türkiye'ye getirildi

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ve şiddeti artan iç çatışma nedeniyle ülkede mahsur kalan 101 kişi daha Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sudan Büyükelçiliği koordinesinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400 M tipi askeri uçakla tahliye edilerek 18.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Terminale alınan yolcular pasaport işlemlerini gerçekleştirerek yurda giriş yaptı.

"Gıda sıkıntısı var ülkeme geldiğim için mutluyum"

Başkent Hartum'a 70 kilometre mesafede bir elektrik santralinde çalışan 43 yaşındaki elektrik teknikeri Ayhan Çevik, "Biz Hartum'a 70 kilometre mesafede rafinerideydik. Olaylar patlak verdi hızlı destek gruplarının kontrol ettiği bir yerde çalışıyorduk biz. Biz orada yaklaşık 11 gün kampın içinde kaldık daha sonra kara yoluyla Port Sudan'a tahliye edildik. Büyükelçilik organize etmiş ama yollar kötü ve bizim ülkemizdeki gibi hayat beklemek imkansız orada. Zorlu bir süreçti ama Port Sudan'a 17 saatte ulaştık. 1 gün orada kaldık sonra da buraya geldik. Gıda sıkıntısı var, üç günden beri domates salatalık gibi şeylerle besleniyoruz ve ülkeme geldiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Lokman Sarıkurt

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