Sudan'ı sel vurdu

Sudan'da yaşanan sağanak yağışlar, başkent Hartum ve Atbara kenti başta olmak üzere birçok kentte sel felaketine neden oldu. Hartum'da sel nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, binlerce ev hasar gördü.

Hartum Uluslararası Havaalanı'nda ise sel nedeniyle giden yolcu kapısını su basması sonucu bavulları sular altında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Atbara kentinde ise, şiddetli yağışlar nedeniyle birçok evin çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da 12 bin kişi yağış ve selden etkilendi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Sudan'ın 18 eyaletinden 8'inde yaklaşık 12 bin kişinin sağanak yağış ve sellerden etkilendiği belirtilerek, "Yağışlı mevsimin başlamasından bu yana, 18 eyaletten 8'inde şiddetli yağışlar ve selden yaklaşık 12 bin kişi etkilendi. 800'den fazla evin yıkıldığı ve 4400'den fazla evin hasar gördüğü bildirildi" ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Sudan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 3 aylık olağanüstü hal ilan edilmiş, yaşanan sel felaketinde en az 650 bin kişiyi etkilenirken, 110 binden fazla ev ise hasar görmüş veya yıkılmıştı.

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