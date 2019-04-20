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Sudan'ın devrik lideri Beşir'in bavullarından servet çıktı

Sudan'ın devrik lideri Beşir'in bavullarından servet çıktı
Sudan'ın devrik lideri Beşir'in bavullarından servet çıktı

Sudan’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve devrik lider Ömer el Beşir’in ailesinin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu Beşir’e ait olduğu iddia edilen 5 milyon Sudan pound, 351 bin dolar ile 6 milyon euro'dan fazla para bulundu.

Sudan Başsavcısı Mutasim Mahmoud, görevden alınan Ömer el Beşir'in, kara para aklama ve yasadışı yollardan büyük miktarda döviz bulundurmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı. Basına konuşan yerel kaynaklar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve devrik lider Ömer el Beşir'in kardeşlerinin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu Beşir'e ait olduğu iddia edilen 5 milyon Sudan pound, 351 bin dolar ile 6 milyon euro'dan fazla para bulundu. Mahmoud basına yaptığı açıklamada ele geçirilen paranın devlet hazinesine güvenli bir şekilde aktarıldığını belirtti. 

Öte yandan Beşir'in çevresine yönelik operasyonların devam ettiği ve bu rakamın çok daha yukarı çıkabileceği de kaydedildi.  

Serkan Bayar - Müştak Saygın

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