Şuhut'ta bankalar önündeki yoğunluk; sosyal mesafe yine hiçe sayıldı

Şuhut'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bankalar önünde içeride işlemleri gerçekleştirmek için bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını dinlemeyerek resmen hiçe saydı. Şuhut ilçe merkezindeki bankalarda işlemlerini gerçekleştirmek için kuyruğa geçen vatandaşlar korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sosyal mesafenin zaman zaman hiçe sayıldığı kuyruktaki vatandaşlar polis tarafından uyarıldı. Güvenlik görevlileri ise banka önünde bekleyen kuyruktaki vatandaşlara burada beklenmeden bu işlemlerin internet üzerinden de yapılabileceğini söyledi.

Recep Dikici

