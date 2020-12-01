Suikast timinin ‘nitelikli yağma' duruşmasında iddia makamı esasa ilişkin mütalaasını verdi

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ve iki gün süren duruşmada verilen ara kararda, sanıklardan Taner Berber ve Şükrü Seymen'in 31 Mayıs'ta yapılacak duruşmada mahkeme huzurunda hazır bulunmalarına, diğer sanıkların esas hakkında mütalaalarını yapmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine ve reddi hakim talebinde bulunan sanıkların taleplerinin reddine karar verildi. SEGBİS kanalıyla iki gün süren duruşmada bazı sanıklar avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti. Bazı sanıklar ise iddia makamının iddialarını kabul etmeyerek suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Reddi hakim talebine ret

Sanıklardan Davut Uçum reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Davut Uçum'un talebi ile ilgili olarak davanın savcısına söz verdi. Dava savcısı, yargılamanın geldiği aşama ve deliller dikkate alındığında talebin dava dosyasına katkı sağlamayacağından ve duruşmayı uzatmaya yönelik olacağından talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme Başkanı sanığın talebinin dosyanın durumunu göz önünde bulundurularak, dosyaya yenilik katmayacağı ve duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun anlaşıldığından reddine karar verdi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sunuldu

Sanıkların dinlenmesinin ardından iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. İddia makamı, sanıkların olay tarihinde Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik, para, kredi kartı gibi eşyalarını aldıkları ve nitelikli yağma suçunu işlediklerini, kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan firari Burkay Karatepe'nin evrakının tevkifine, sanık Zekeriya Kuzu'nun koruma polislerine karşı işlediği nitelikli yağma suçundan 15 kez, diğer sanıkların ise 18 kez cezalandırılmasına karar verilmesine kamu adına talep etti.

Duruşma 31 Mayıs 2021'e ertelendi

FETÖ'nün suikast timi hakkında açılan ‘Nitelikli yağma' suçu duruşmasında mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. İki gündür devam eden celsede, kayda alınan sanık savunmalarının çözüm tutanaklarının hazırlanmasına, Şükrü Seymen ve Taner Berber'in önümüzdeki duruşma mahkeme huzurunda hazır edilmesine, diğer sanıkların bulundukları illerdeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olmasına, esas hakkındaki mütalaa için sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesine, sanıkların mahkeme huzurunda savunma yapma taleplerinin reddine karar verilerek duruşma 31 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

Bekir Tosun

