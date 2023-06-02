Şükredeceklerine kavga ettiler

Kaza, Nazilli'de 1701 sokak ile 1706 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşak üzerinde otomobil ile çarpışan cip devrilirken, diğer araç hurdaya döndü. Çevredekilerin kazayı görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, bir anda sinirlerin gerildiği olay yerinde iki grup birbirine saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada olay yerinde çalışma yapan trafik polisleri ve haber için bölgede olan gazeteciler, öfkeli tarafları yatıştırmakta güçlük çekti.

Kaza ve sonrasında yaşanan kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ali Soydemir

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