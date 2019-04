Şükrü Altay: 'Kemerimi Cumhurbaşkanı'na hediye ettim diye Alman medyası üzerime geldi'

Dünya Hafif Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Şükrü Altay İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Daha önce kazandığı altın kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Altay Türk halkıyla her şeyin mümkün olduğunu ifade ederek, “Allah'ın izniyle Türk Bayrağını her maçta dalgalandırdım. Almanya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu oldum 6 ayda. Aldığım kemerleri korudum. Ben ringlerde yeni Muhammed Ali'yim. Haksızlığa, zalimlere karşı ringlere çıkıp Türk Bayrağını dalgalandırıyorum. Allah'ın izniyle her kemeri Türkiye'ye getireceğim ve Cumhurbaşkanı'na armağan edeceğim. Gücüme güveniyorum. Allah'ın izniyle 11 Mayıs'ta dünyanın 4 büyük kemer maçlarından birine çıkacağım. Onu da alıp Türkiye'ye getireceğim ve Cumhurbaşkanı'na hediye edeceğim. 11 Mayıs'ta rakip kim olursa olsun indireceğim. Durmak yok yola devam. Ben kendime ve halkıma söz verdim. Milletim bana inansın, benim arkamda dursun dualarını beklerim” dedi.

“Alman medyası üzerime geldi”

Almanya'da şampiyon olduktan sonra kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği için Alman medyasından tepkiler gördüğünü belirten Altay, “Büyük sponsorlar kaybettim. Dünyanın en büyük otomotiv firmaları geri çekildi kemeri hediye ettim diye. Hiç pişman değilim. Tam tersi çok gururluyum. Ben Türk olarak milletim için konuşuyorum. Ne kadar taş koyarlarsa koysunlar biz devamlı savaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi Avrupa'da ve Almanya'da temsil ediyor. Bizleri, İslam ülküsünü ve Türkiye'yi koruyor. Barışı koruyor, barışı ön plana koyuyor. Son unvan maçında 1 dakika saygı duruşu yapmak istedim Yeni Zelanda'daki cami saldırısında şehit olanlar için. Ama izin vermediler. Rakibi indirince mikrofonu aldım ve unvanı Yeni Zelanda'daki şehitlere armağan ettim. 11 Mayıs'ta Allah'ın izniyle yine Türk Bayrağını dalgalandıracağım. Bunu da Türkiye'ye getireceğim ve Cumhurbaşkanı'na hediye edeceğim” diye konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu