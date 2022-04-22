Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İlhami Damar'ın kullandığı 06 DC 6939 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak DSİ'ye ait yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü.

Düşen otomobildeki Abdullah D. (18) kendi imkanlarıyla kurulurken sürücü İlhami Damar, Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz, Alican Demirli ve Bünyamin Nerede ise akıntıya kapıldı.

Olay yerine giden ekipler, gece yaptıkları çalışmada araç içerisindeki Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenine ulaştı.

İlhami Damar ve Bünyamin Nerede'ye ulaşamayan ekipler, gece yapılan çalışmayı sonlandırdı. Sabah erken saatlerde yeniden bölgeye giden ekipler, kayıp iki genci bulmak için yeniden çalışmalara başladı.

Öte yandan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran Abdullah D.'nin tedavisine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edildiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.