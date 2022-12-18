Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Atallah Alnasır'ın 2 yaşındaki oğlu Bekir Alnasır, ağabeyleri ile kanal kenarında oyun oynarken sulama kanalına düştü.

Kardeşler hemen durumu serada çalışan baba Atallah'a bildirdi. Kanalın olduğu yere gelen baba, oğlunu göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanal boyunda küçük Bekir'in bulunması için çalışma başlattı. Bekir, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre ileride serada sulama yapan bir kişi tarafından kanalda yosunlara takılmış olarak görüldü.

İtfaiye tarafından kanaldan çıkarılan Bekir Alnasır, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrası ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından baba Atallah Alnasır tarafından alınan küçük Bekir'in cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Hastanede vefat etti"

Oğlunun cenazesini teslim alan baba Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik, Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti" diye konuştu.

İsa Akar - Gazi Taş



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