Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı

Olay, Geyve ilçesi Bozören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli, dedesiyle birlikte sulama kanalına hayvan otlatmaya gitti. Bu sırada su kanalına taş attığı esnada 4 yaşındaki Dişli, gözden kayboldu. Yapılan ihbar üzerine ise bölgeye jandarma, sağlık, STK ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Toplamda 63 kişilik ekip, küçük çocuğu aramak için seferber oldu. Bölgeyi adeta karış karış arayan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma neticesinde 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenini suya düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta suda sürüklenirken buldu. Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrasında Dişli'nin minik bedeni otopsi yapılmak üzere Geyve İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.