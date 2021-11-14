Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan karı-koca kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Diş yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sembül Caddesi'nde sulama kanalına düştü. Mehmet Emin Diş, eşi Rabia Diş'i kamyonetin tavanına çıkardı. Daha sonrada kendi kamyonetin tavanına çıkan Diş, telefonla yardım istedi. Kısa sürede olay yerine polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Bir süre kamyonetin tavanında kurtarılmayı bekleyen karı-koca botla kanala inen ekipler tarafından kurtarıldı. O anları ise kanal boyunda bekleyen meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşların ise sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

Mehmet Emin Diş, caddede ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, daha sonra sulama kanalına düştüğünü, suyun seviyesinin çok yüksek olmamasından dolayı kurtulduklarını belirterek, “Ben yüzme biliyordum ama eşim bilmiyordu. Suyun seviyesi yüksek olsa başımıza kötü şeyler gelebilirdi” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya