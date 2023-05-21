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Sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı

Sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı
Sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı.

 

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında vatandaşlar sulama kanalında bir otomobil olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, ters duran otomobili kontrol ettiklerinde içinde 3 erkek olduğunu fark etti. Erkek şahıslar hemen çıkartıldı ancak öldükleri belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 şahsın isimleri belirlenemedi. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Keçe
 

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