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Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu

Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu
Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen yaşlı adam boğuldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Mülkören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Keser (70) sulama kanalından kova ile su almaya çalıştığı sırada ayağı kayarak kanala düştü. Keser'in düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sulama kanalına atlayarak yaşlı adamı çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keser'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevher Göçmez
 

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