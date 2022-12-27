Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Lara'dan kent merkezine 33 DJA 99 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Ahmet Karak (36) henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti ve sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan ekipler, suya gömülen aracın içinde şahıs olup olmadığını belirlemek için itfaiyeden destek istedi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Daha sonra arama yapan itfaiyenin dalgıç ekibi Ahmet Karak'ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan ceset, ilk önce ambulansa alındı, ardından cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise daha sonra çekiciyle sudan çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsa Akar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.