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Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli

Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli
Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli

Adana’da kağıtçı çocuklar, sıcakların artmasıyla birlikte canlarını hiçe sayarak boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinliyor. Çocuklar, polisin geldiğini gören kaçarak uzaklaştı.

Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli - Tıkla İzle

Hafta sonu Afrika sıcaklarını bekleyen Adana'da termometreler 31 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan atık kağıt toplayıcısı çocuklar da serinlemek için Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına girip, yürekleri ağızlara getirdi. Daha önce pek çok boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarında yüzen çocuklar, tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti.

Bölgede devriye gezen polisler ise bu sırada çocukları görüp anons yaparak uyardı. Anonsa aldırış etmeyen çocuklar polislerin kendilerine yaklaştığını görünce kanaldan çıkıp atık toplama araçlarını alarak hızlıca uzaklaştı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay
 

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