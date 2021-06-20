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Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı

Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı
Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalındaki yosunların ve yabancı otların oluşumunu engellemek için dökülen bakır sülfat, suyun rengini maviye çevirince belediyeye ihbar yağdı. Dökülen maddenin balık ölümüne sebep olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi.

Sulama kanalının rengi maviye döndü, vatandaşlardan ihbar yağdı - Tıkla İzle

Dün akşam saatlerinde sulama kanalındaki suyun maviye dönüştüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Kanalın fotoğrafını çeken vatandaşlar kanaldaki balıkların ölerek suyun yüzüne çıktığını, birçoğunun da can çekiştiği gerekçesiyle belediye ve yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekibi kanala mavi bir cismin döküldüğünü belirledi. Ekipler kanala bu maddeyi kimin döktüğünü araştırırken Sulama Birliğinden gelen mesajla konu aydınlandı.

Sulama Birliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakır sülfat kanallardaki tutunan yosun ve bitkileri temizleyerek yosun tutmasını önler" denildi.

Arif Kaplan
 

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