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Sulama yaparken elektrik akımına kapıldı

Sulama yaparken elektrik akımına kapıldı
Sulama yaparken elektrik akımına kapıldı

Aksaray'da bahçede sulama yapan apartman görevlisi, bahçe duvarı üzerindeki aydınlatma lamlarının tesisatındaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak yaralandı.

Olay, Kılıçarslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki ağaçları sulayan apartman görevlisi Tarkan G. (43), bahçe duvarı üzerindeki aydınlatma lambalarının tesisatında elektrik kaçağının olduğunu fark etmeden duvar ve kilit taşlarını da yıkadı.

Apartman görevlisi bu sırada akıma kapılarak baygınlık geçirdi. Durumu gören apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yavuz Akkan
 

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