Sulama yaparken önünden araba uçtu, aldırış etmeden çalışmaya devam etti

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Trafikte Her Zaman Güvende Hissetmek İçin Kurallara Uyalım" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği gözden kaçmadı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazada temizlik işçisinin sulama yaptığı sırada önündeki kazaya aldırış etmemesi dikkat çekti.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Organize Sanayi Kavşağı, Narlıtepe Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, M1 AVM önü, Mezarlık Kavşağı, Savcılı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Beyazlar Mahallesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Sanayi Mahallesi Anafartalar Caddesi Fatih Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Merveşehir Mahallesi, Üniversite Bulvarı, Karataş Mahallesi, Mücahitler Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, Karaoğlan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi.