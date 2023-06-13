Sular altına kalan köye paraşütle atladılar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı su yüksekliği 170 metreyi aşınca Yusufeli eski ilçe merkezi ile bir çok yerleşim yerini sular altında bıraktı. Sular altında kalan köylerden biri de eski ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Darıca Köyü, paraşüt sporcularının rotası haline geldi. Köy merkezi tamamen sularla kaplanırken, mezrası göl manzarasıyla yamaç paraşütü sporcularının uçuş haritasında yer aldı.

Yurtdışından gelen iki base jump sporcusu yaklaşık 230 metre yükseklikte bir kayanın üzerine çıkarak kendilerini boşluğa bıraktı. Yabancı sporcular serbest atlayış yaparak 8-9 saniye içerisinde paraşüt açtı. Göl yüzeyinde gezinti yaptıktan sonra güvenli bir alana başarılı iniş gerçekleştirdi. Yürekleri ağza getiren bu atlayış cep telefonu ile kaydedildi.

Fatih Tüysüz

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