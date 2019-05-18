Sular altında kalacak, 'İlk Yerleşim Yeri'nde kurtarma kazısı

Solhan ilçesi Murat köyü Nurik Höyük'te, Kale Köy Barajı ve HES Kapasite artırma projesi nedeniyle bölgenin sular altında kalacak olmasından dolayı kurtarma kazı çalışmalarının ikincisi başladı. Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'ın kazı başkanlığında, Fırat ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinin de yer aldığı ekiple yapılan kazılarda 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen askeri karargah, 50 adet envanterlik ve 23 tane de etütlük eser gün yüzüne çıkarıldı. Çıkan eserler arasında, Urartu dönemine ait bulunan mezardan dönemin askerleri tarafından kullanılan kemer parçaları ve ameliyatta kullanılan tıp aleti de yer almıştı.

İlk yerleşim yerinde kazı başladı

Bölgede kazı çalışmaları bu sene Nurik Höyük 2 olarak adlandırılan ve ilk yerleşim alanı olarak değerlendirilen 12 bin metrekarelik alanda başladı. Kılınç'ın başkanlığında 5'i arkeolog ve 28 işçinin yer aldığı kurtarma kazılarının Osmanlı'dan günümüze kadar kentte ilk yapılan arkeolojik kazı olduğu belirtildi.Kazı çalışmalarının Kasım ayı sonuna kadar devam edeceği ve toplam 12 bin metrekarelik alanda kurtarma kazıları yapılacağı ifade edildi.

Kazı için bölgede bulunan Elazığ Müzesi Müze Araştırma Görevlisi Yusuf Ağtaş, “Burada yapılan çalımalar kurtarma kazıları olarak değerlendirilmektedir. Yapılacak olan Kale Köy Barajı ve HES kapasite artırım projesiyle bu alanlar sular altında kalacağından bakanlığımızın kararı doğrultusunda Elazığ Müze Müdürlüğü denetimlerinde kurtarma kazıları şuanda yapılmaktadır. 2018 yılında yapılan çalışmalar Nurik 1 Höyükte tamamlandı. Şuanda üzerinden bulunduğumuz alan Nurik 2 Höyük olarak adlandırılan ikinci tescilli alanımızdır. Bu alanın yerleşim alanı olduğunu düşünmekteyiz. 12 dönüme yakın bir alanı kapsadığı için büyük bir yerleşimin olduğunu düşünüyoruz. Geçen sene tamamlanan ve ortaya çıkartılan eserlerden daha fazlasını bu alanda çıkarmayı umut ediyoruz” dedi.

5 arkeolog 28 işçi ile kazılara başladıklarını aktaran Ağtaş,bu sayının artma ihtimalinin olduğunu Kasım ayına kadar devam edecek çalışmalarda çok sayıda buluntuyu kurtarmayı hedeflediklerini aktardı.

"Osmanlıdan günümüze ilk kazı"

Kazı yapılan yerde bir yerleşkenin olduğunu tespit ettiklerine değinen Kazı Başkanı Ziya Kılınç, "Burası 2019 yılı içerisinde Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile tescillendi. Kültür varlıklarının su altında kalmaması için çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımız mevsim el verdiği kadarı ile Kasım ayı sonun kadar devam edecek. Amacımız burada su altında kalacak olan tüm kültür varlıklarını belirlemek. Kırıklar varsa bunların restorasyonunu yapıp tamamlamak ve Elazığ Müzesi'nde muhafaza altına almaktır. Bingöl'e müze açıldığı zaman bunları ait olduğu topraklara göndereceğiz. Orada çıkan buluntuların hiçbiri bilimsel incelemeye tabi tutulmadan ortada bırakılmıyor. Tüm her şeyi yapıldıktan sonra envantere işleniyor. İşlenen eserlerde depolarımızda muhafaza altına alınıyor. Murat köyünde yapılan çalışma Bingöl ve çevresinde yaptığımız ilk arkeolojik kazıdır. Osmanlıdan günümüze yapılan ilk kazı bun anlamada çok önemsiyoruz. Tüm ekibimiz ile oradayız"ifadelerini kullandı

Kamil Can Kılıç-Rıdvan Yeşilırmak-Abdulhamit Bildik

