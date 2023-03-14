Sular altında kalacak olan Yusufeli'ni en son onlar terk edecek

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metrenin üzerine çıktı. Depolanan su miktarı ise 83 milyon metreküpe ulaştı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. İlçe merkezine ulaşan baraj suları, sanayi sitesi olmak üzere esnafın kapısına dayandı. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahiplerinin taşınması sürüyor. Hak sahibi olamayan bazı esnaflar ise çözüm bekliyor. Farklı sebeplerden dolayı hak sahibi olamayan bazı esnaflar, baraj sularının ilçe sınırına girmesine rağmen taşınamadı. Yeni yerleşim yerinde işyeri bulamayan esnaflar, son güne kadar iş yerlerinin açacaklarını belirttiler.

“Hatıralarımız sular altında kaldı, bu bize acı veriyor”

"Yusufeli'nin en son biz terk edeceğiz" diyen terzi Kibar Boyacı, yaklaşık 40 yıldır terzilik yaptığını belirterek “Bu benim baba mesleğim. Babadan oğula geçti ve mesleğimi seviyorum. Kuzeydoğunun en ücra köşesinde bu mesleğin hayatta kalması için bu terzi sınıfının mücadelesini veriyorum. Taşınma süreci devam ediyor. Sular ise kapımıza dayandı, biz hak sahibi değiliz. Bakalım yeni yerleşim yerinden bir iş yeri kiralamayı düşünüyorum. Hatıralarının sular altında kaldı bu bize acı veriyor, sızı veriyor, hüzün veriyor. Biz buranın tozunu, toprağını yuttuk” dedi.

Adem Güngör

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