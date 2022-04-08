Sular altında kalan evler havadan görüntülendi

Kars'ta kar yağışının hızlı erimesiyle birlikte gelen sel Aydınlıkevler Mahallesi'nde 30 evi ve 15 ahırı sular altında bıraktı. Evlerini su basan vatandaşlar yetkililerce bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edilirken, selin ardından devletin bütün imkânları bölgeye seferber edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince hasar tespiti yapılırken, vatandaşlar kullanılamaz hale gelen ev ve eşyalarının başında bekliyor.

Ev ve tarım aletlerinin selden zarar gördüğünü ifade eden Rahim Edizer, “Sel aniden geldi, hiçbir şeyi kaldırmadık. Bütün malzemelerimiz, eşyalarımız kullanılamaz oldu. Çok zararımız var, arpalar, hayvanların samanı zay oldu. Hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.

Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Tahsin Karasor, “Felaket birden geldi. Bir anda geldi, kaçamadık. Sular altında kalan eşyalarımız kullanılmıyor. Eşyalarımız suyun altında kaldı. Devletimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, sel sularından en çok zarar gören Aydınlıkevler Mahallesi havadan görüntülendi. Evlerin, ahırlar ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede başta AFAD olmak üzere itfaiye, DSİ, UMKE, İl Özel İdaresi ve Kızılay vatandaşların yarasını sarıyor.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç



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