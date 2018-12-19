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Sular çekildi kayıp araç ortaya çıktı

Sular çekildi kayıp araç ortaya çıktı
Sular çekildi kayıp araç ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajının kapaklarından birinin kırılması sonucu akan suyla beraber çöken yolun üzerinde bulunan ve içindeki silahla beraber kaybolan araç, suyun azalmasıyla beraber bulundu.

Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajında geçtiğimiz perşembe günü yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak için açılan kapaklardan biri kırılmış ve Dicle Nehri çevresindeki vatandaşlar olası sel baskınlarına karşı uyarılmıştı. Barajdan akan suyla beraber nehir çevresinde bulunan bazı işletmeler su altında kalmıştı. Can kaybının yaşanmadığı olayda nehirdeki su seviyesi 8 metreye kadar yükselmişti. Baraj kapağının kırıldığı alanda nehir yatağına yakın bulunan yolun büyük kısmı çökmüş ve yol üzerinde bulunan Alfa Özel Güvenlik Şirketine ait 21 AG 740 plakalı araç da içindeki G3 marka silahla kaybolmuştu.

Sular çekildi araç ortaya çıktı 

Aracı ve içerisinde bulunan silahı bulmak için yapılan çalışmalar sonuçsuz kalırken, nehir yatağındaki suyun normal seviyeye yaklaşmasıyla araç yaklaşık 2 kilometre ötede içindeki silahla beraber bulundu. Kullanılamaz hale gelen aracın çıkarılması için çalışma yapılması bekleniyor.  

Emrah Kızıl
 

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