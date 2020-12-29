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Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı

Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı
Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Çağlar göletinde kuraklığın etkisini hissettirmesiyle sular altında kalan mezarlar ortaya çıktı.

Yıldızeli ilçesine yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen ve yaklaşık 300 çiftçinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Çağlar göleti kuraklıktan nasibini aldı. Kuraklığın etkisini hissettirdiği Çağlar göletinde su metrelerce çekildi. Çağlar göletinin yapımıyla sular altında kalan köy mezarlığıysa gün yüzüne çıktı. Öte yandan Çağlar göletinde geçtiğimiz yıllarda bu aylarda taşma riskine karşı sular tahliye ediliyordu.

Cami mahallesi muhtarı Mehmet Bütün, barajın çekilmesiyle ortaya çıkan mezarlarla ilk kez karşılaştığını söyledi. Bütün, “Bu dönem Yıldızeli merkez sulama kooperatifinde görevli olarak su işlerine baktım. Sezon sonunda gördüğünüz gibi göletimizde su kalmadı. Yaklaşık 300 çiftçimizi ilgilendiren göletimiz, çiftçilerimizi mağduriyetle karşı karşıya getirdi. Bu sezon nasıl olacak bilemiyoruz. Bölgemiz şeker pancarı üretiminde pilot nokta olarak gösteriliyor. Patates, mısır silajı ve şeker pancarı üreten çiftçimiz ne yapacağını bilemiyor. Ben 35 yaşındayım, bu göletin hiçbir zaman böyle kuruduğunu görmedim. Üzerinde durduğumuz alanlar geçen yıl su doluydu, burada durmamız imkansızdı. Arkamda gördüğünüz mezarlar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Bu hadiseyle ilk kez karşılaşıyoruz” dedi.

Serhat Yılmazer
 

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