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Suları çekilen İznik Gölü'nde artık koyunlar otluyor

Suları çekilen İznik Gölü'nde artık koyunlar otluyor
Suları çekilen İznik Gölü'nde artık koyunlar otluyor

Kuraklık ile mücadele eden Türkiye’nin 5.gölü İznik Gölü'nde su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. Bir çobanın 400 metre çekilen gölü mera olarak kullanması dikkat çekti.

Suları çekilen İznik Gölü'nde artık koyunlar otluyor - Tıkla İzle

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklıktan dolayı meydana gelen çekilme korkutucu boyutlara ulaştı. Özellikle göle kıyısı olan Çakırca Mahallesi'nde 400 metreye yakın çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan büyük alanın mera olarak kullanılması dikkat çekti. Bir çobanın çekilme yaşanan yerde koyunlarını otlatması şaşkınlıklara neden oldu.

Çoban Fahrettin Güder, “Kuraklıktan yaşanan bir durum. Suların çekilmesi buharlaşması var. Yağış yok, kuraklıktan olan bir şey şu anda. Burası koyun merası oldu” diye konuştu.

Mehmet Buldu - Semih Türker
 

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