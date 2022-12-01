Suların çekildiği Ömerli Baraj'ında artık büyükbaş hayvanlar otlatılıyor

İstanbul'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden olurken Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi ise Sonbaharın son günlerinde yağışların etkili olmaması nedeniyle metrelerce çekildi. Suların çekildiği alanda ofis sandalyesinden araba tekerleklerine, ayakkabılardan alkol şişelerine kadar çöp yığınları dikkat çekti. Baraj suyunun çekildiği bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dolaşması ise, Ömerli Baraj'ındaki kuraklığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Barajda suların çekildiğini belirten, Abdulsamet Aydın, “Ömerli Barajı eskiden çok güzeldi. Şimdi ise sular çekildi. Balıkçılar balık tutmaya çalışıyor. Balık da yok, sular azaldı. Yağmur yağmıyor. Taşlar ortalığa çıktı suların çekilmesiyle. Burada kirlilik çok. İçiyorlar şişelerini buraya atıyorlar. Çöp çok fazla burada.” diye konuştu.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç



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