Şule Çet davasında ara karar

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen Şule Çet davasının ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Duruşmaya önce tutuklu sanıklardan Çağatay Aksu ile Berk Akand getirildi. Çet'in babası İsmail Çet ve aile fertleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirdiği avukatı da duruşmada hazır bulundu. Davası kadın hakları savunucuları, bazı kadın sivil toplum örgütleri ve çok sayıda kişi izledi. Katılımın yoğunluğu sebebiyle mahkeme 1 saat gecikmeli başladı. İzleyicilerden bir kısım salona sokulmadı.

Son görüntülerden dudak okuması yapılacak

Mahkeme ikinci duruşmasında ara kararını açıkladı. Böylece, ilk olarak olay yerine gidilerek keşif yapılması, Çet'in psikolojik durumuna dair raporların getirilmesi, Adli Tıp raporu ile olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olayın akabinde kameralara yansıyan konuşmaların tespit edilmesi ve Çet'in olay günü ve saatine son iki gün kala telefon kayıtlarının istenmesine karar verildi. Duruşma 10 Temmuz Saat 10.00'da görülmek üzere ertelendi.

Yaşanan olay neydi?

Ankara'da 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks bir plazanın 20 katından aşağı genç bir kadının düştüğü haberleri geldi. Olayda yapılan kimlik araştırmasında hayatını kaybeden kişinin Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet olduğu anlaşıldı. Olay günü aynı plazada oldukları tespit edilen Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklandı. Bu iki sanık hakkında düzenlenen iddianamede, "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.