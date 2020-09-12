Şule İdil Dere'nin acılı annesi: 'Ne yapsam kızımı geri getiremeyeceğim ama öfkem bitmiyor'

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin(23) ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava dün karara bağlandı.

Olaydan yaklaşık 4 buçuk yıl sonra davayı karara bağlayan mahkeme, hafriyat kamyonu şoförü Mümin Kılıç'ı “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 42 bin 400 lira adli para cezası verilirken, aynı suçtan iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı'ya 26 bin 425 lira adli para cezası verildi. Yargılanan diğer 4 sanık hakkında ise mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı çıktı.

“Hukukun ne hale geldiğini gördüm”

Hayatını kaybeden genç kızın annesi Nesrin Aslan mahkemenin kararına tepki göstererek, “Çok tuhaf bir deneyim oldu benim açımdan. Yani hukukun ne hale düştüğünü gördüm. Bir grup insan yargılandı. Onların içinde en sorumlu olan da şoför oldu ve ona göre bu hukuk sistemi nasıl uygun görüyorsa öyle ceza verilmiş oldu. Şu kadarını söyleyebilirim, benim açımdan bu konu kapanmadı. Bu burada bitmedi. Ben bunun burada böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Ne gerekiyorsa, elimden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğim” dedi.

“Hafriyat kamyonları yüzlerce insanı öldürdü”

Bir tek kızının değil başka insanların da hafriyat kamyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Aslan, “Bir tek İdil değil. İdil'inki en saçma, en olmayacak şey. Parkta oldu. Bunun unutulmasına izin vermeyeceğim. Yüzlerce insanı öldürdü hafriyat kamyonları” diye konuştu.

“Ne yapsam kızım geri gelmeyecek ama öfkem bitmiyor”

Acılı anne, “Vicdan her yerde aranıyor. Ne söyleyeyim ki ben. Ne yapsam kızımı geri getiremeyeceğim ama benim öfkem bitmiyor, bitmez yani. Bu burada bitmedi” ifadelerini kullandı.

Gamze Erdemir

