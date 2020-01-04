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Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine binlerce kişi katıldı
Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için başkent Bağdat'ta düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Süleymani ve el-Mühendis'in cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Tıkla İzle

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Törende 'ABD'ye ölüm' ve 'İntikam' sloganları atıldı. Törene Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de katıldı.

Öte yandan Süleymani için Bağdat ve Tahran'da iki ayrı tören düzenlenecek. Düzenlenecek törenlerin ardından Süleymani memleketi Kirman'a defnedilecek.

Süleymani ve el-Mühendis, dün Irak'ta ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla öldürülmüştü.

Hamad Alnajjar - Abdulkadir Hacıoğlu
 

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