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Süleymani'nin içinde bulunduğu araç Bağdat Havalimanı yolu üzerine konuldu

Süleymani'nin içinde bulunduğu araç Bağdat Havalimanı yolu üzerine konuldu
Süleymani'nin içinde bulunduğu araç Bağdat Havalimanı yolu üzerine konuldu

Irak’ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in içinde bulunduğu araçlar, hatıra olarak olay yerine konuldu.

Geçtiğimiz yılın başlarında Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında ABD tarafından düzenlenen hava saldırısı ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü. El-Mühendis'in hatırasını yaşatmak için Bağdat Uluslararası Havalimanı'na giden yoldaki caddenin adı “Şehit Ebu Mehdi Mühendis Caddesi” olarak değiştirilmişti. Bu defa da Süleymani ile Mühendis'in suikast sırasında içinde bulundukları araçlar hatıra olarak olay yerine konuldu.

Süleymani ile Mühendis'in ölüm yıldönümü yaklaşırken, ABD'nin saldırısı sonucu parçalanan araçlardan geriye kalanlar herkesin görebilmesi için yol üzerinde bir noktaya yerleştirildi.

Abdulkadir Hacıoğlu

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