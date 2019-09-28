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Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık
Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıslar yakaladı. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cami avlusundaki görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık - Tıkla İzle

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül günü Süleymaniye Camii'si avlusunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını yabancı uyruklu Muhammed G.(24), Madjid A. (19) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Eşkalleri tespit edilen şahıslar, 24 Eylül günü saat 19.45 sıralarında Süleymaniye Camii'nin avlusunda yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, emniyette biten işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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