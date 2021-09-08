Suleymanov GZT Giresunspor'da

Yeşil-beyazlılar, Rusya'nın FK Krasnodar takımından Magomed Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Rus oyuncu, Giresunspor'un İstanbul'daki ofisinde Çotanakların Başkanı Hakan Karaahmet ile yaptığı görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçti ve resmi imzayı attı.

Giresunspor Kulübü'nden Magomed Shapi Suleymanov transferiyle ilgili yapılan resmi açıklamada, “GZT Giresunspor'umuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar'dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.