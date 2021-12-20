Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne yoğun ilgi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Edirne'nin en çok turist çeken merkezlerinden biri haline geldi. 23 Nisan 1997'de açılan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 531 yıllık sivil mimari örneği Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde, merhum Dr. Ratıp Kazancıgil'in destek ve katkılarıyla kurulan müze, Osmanlı'dan günümüze yükseköğretim, tıp tarihi, eğitim ve sağlık uygulamalarının yanı sıra canlandırmalarla Osmanlı'nın sağlık geleneğine ışık tutmakla beraber tarihi geleceğe taşıyor. Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, her yıl yerli ve yabancı binlerce sanat, kültür ve tarih meraklısını Edirne'ye çekerek, şehrin kültür turizmine önemli katkı sunuyor. İstanbul başta olmak üzere farklı illerden kent merkezine gelen vatandaşları ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

“İçimizi ürperten tarihi yaşıyoruz”

Edirne Sağlık Müzesi'ni merak ettiği için geldiğini ifade eden Cennet Alkan, “Edirne Sağlık Müzesi'nde geçmiş tarihimizde hekimlerimizin çalışmalarını izlemek istedik. Gerçekten etkileyiciydi. Burada içimizi ürperten tarihi görsellerle karşılaşıyoruz. Tarihimizin bilinmeyen yönlerini öğrendik. Bugüne kadar görmediğimiz kısımları da varmış, onları da burada gördük. Çok mutluyuz. İnsanlarımızın da tarihi müzeyi gelip görmesi gerekiyor. Gerçekten görülmeye değer bir yer” dedi.

“Bin 500 lokma yaptığımı biliyorum”

Trakya Üniversitesi'ne bağlı ve aynı zamanda Evliya Aşçı Yahya Baba Hazretleri mutfağında gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Gönül Özkan da, “Burada haftanın 6 gününü çalışarak zamanımı geçiriyorum. Bu mutfakta fakire fukaraya gelen ziyaretçilerimize çorba, tatlı, makarna ve lokma ikramlarında bulunuyorum. Mutfağımızda günde bin 500 lokma yaptığımı biliyorum. Ayrıca maddi durumu olmayan aileler için de yemek servisine başladık. Elhamdülillah” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin 4 bir yanından misafirlerimiz geliyor”

Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde tarihi Osmanlı macunculuğu yapan Kudret Usta ise, “Bizim burası yaz kış demeden devamlı yoğun oluyor. İstanbul'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz geliyor. Sağlık müzesinin çok eski bir tarihi olmasıyla beraber buraya gelen ziyaretçilerimiz Osmanlı tarihini mutlulukla yaşıyor. Akın akın misafirlerimiz geliyor. Biz de onları ağırlıyoruz. Herkes bundan memnun. Biz de memnunuz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Basmacı

