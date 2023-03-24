Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan yangın

İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece saat 02.50 sıralarında çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bu gece saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Bloğunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıkmıştır. Ameliyathanelerin bulunduğu altıncı katta başlayan yangına, itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edilmiştir.

İlk etapta Yoğun Bakım Servisi'nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Metin Başar





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